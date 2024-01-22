Замглавы МИД обсудил с послом Турции ситуацию в Закавказье и на Украине

По данным МИД РФ, стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Билгичем обсудил актуальную обстановку в Закавказье, Центральной Азии и на Украине, говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Закавказье, Центральной Азии и на Украине. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления мира и стабильности, прежде всего на Южном Кавказе", - проинформировали в МИД РФ.

Стороны отметили эффективность двустороннего взаимодействия по региональной и международной проблематике, добавили в МИД РФ.

В этот же день с турецким послом провел встречу замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Дипломаты обменялись мнениями по двусторонней и региональной повестке дня, представляющей взаимный интерес. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшую координацию усилий в интересах укрепления безопасности и стабильности в мире", - отметили в ведомстве.