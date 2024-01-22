МИД РФ считает, что назрела необходимость переосмысления консульского учета

В департаменте обратили внимание на развернувшуюся в СМИ и блогосфере дискуссию вокруг соответствующего распоряжения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Назрела "очевидная необходимость" в нынешних реалиях переосмыслить консульский учет граждан России, проживающих за рубежом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале консульского департамента МИД РФ.

Ранее стало известно, что согласно распоряжению правительства РФ о реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы проживающие за рубежом граждане России будут подпадать под обязательный консульский учет.

"При том, что консульский учет изначально рассматривался как важный инструмент реализации МИД России задач обеспечения прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом (его сведения, например, используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах и так далее), к настоящему времени назрела очевидная необходимость его переосмысления", - говорится в сообщении.

В департаменте обратили внимание на развернувшуюся в СМИ и блогосфере дискуссию вокруг соответствующего распоряжения. "Действующие правила ведения дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями консульского учета российских граждан были утверждены еще в 2011 году во исполнение вступившего в силу в том же году первого в истории современной России Федерального закона "Консульский устав Российской Федерации", - пояснили в департаменте. - В документе были закреплены фактически сложившиеся с 1990-х годов подходы к консульскому учету: они сводились к фиксации консульскими работниками базовых персональных данных (ФИО, контактные данные, сведения о родственниках) по желанию самих граждан, которые тем самым намеревались поддерживать регулярную связь с загранучреждением, либо опосредованно через загранучреждение со своей Родиной".

Как подчеркнули в консульском департаменте МИД РФ, актуальной видится задача адаптации консульского учета к потребностям современного социально-экономического, демографического развития России. "Исходим из того, что соответствующие новеллы следует рассматривать в более широком контексте модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере, претерпевшей существенные изменения в последние годы; активная работа в этом направлении продолжается. Кроме того, полагаем полезным дополнительно изучить опыт организации консульского учета своих граждан внешнеполитическими ведомствами иностранных государств", - добавлено в сообщении.

"В ближайшее время во исполнение вышеозначенного распоряжения правительства Российской Федерации будет развернута профильная работа в межведомственном формате - во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации. О заслуживающих внимания моментах имеем в виду информировать", - резюмировали в департаменте.