Медведев провел по видеосвязи встречу с главой Народной партии Камбоджи

Они предметно обсудили межпартийное взаимодействие, сообщил председатель партии "Единая Россия"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел по видеосвязи встречу с председателем ЦК Народной партии Камбоджи Хун Сеном.

"В ходе двусторонней встречи с председателем Народной партии Камбоджи Хун Сеном предметно обсудили наше межпартийное взаимодействие. Поблагодарил своего коллегу за намерение принять участие в антинеоколониальном форуме "За свободу наций!", который пройдет в феврале по инициативе "Единой России", - написал Медведев во "ВКонтакте" по итогам встречи.