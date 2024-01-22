Путин 23 января даст старт Году семьи в России

Президент России примет участие в работе всероссийского семейного форума "Родные - любимые"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в работе всероссийского семейного форума "Родные - любимые", где состоится торжественная церемония старта Года семьи в России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"23 января Владимир Путин примет участие в работе всероссийского семейного форума "Родные - любимые", в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов "Семья года" и "Это у нас семейное". Как уточняют в пресс-службе Кремля, в 2023 году конкурс "Семья года" прошел в восьмой раз, в нем приняли участие 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3 444 семьи).

Участниками конкурса "Это у нас семейное" являются около 600 тысяч человек (более 100 тысяч семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году пройдут окружные полуфиналы и финал.

О Годе семьи

22 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2024 года в РФ Годом семьи. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назначена председателем оргкомитета по проведению Года семьи.

О форуме

Всероссийский семейный форум "Родные - любимые" открылся 19 января на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Он стал первым официальным событием Года семьи в России. Участие в форуме принимают около тысячи человек. Организаторами форума выступают "Движение первых", Федеральное агентство по делам молодежи, Министерство труда и социальной защиты, Общество "Знание" и АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.