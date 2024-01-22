Медведев пригласил Камбоджу на межпартийный форум БРИКС + во Владивостоке

Зампред СБ сообщил об этом по итогам беседы с председателем ЦК Народной партии Камбоджи Хун Сеном

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Заместитель главы Совета безопасности (СБ) РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пригласил делегацию Камбоджи принять участие в межпартийном форуме БРИКС+, который пройдет летом во Владивостоке.

Зампред СБ сообщил об этом по итогам беседы с председателем ЦК Народной партии Камбоджи Хун Сеном. Встреча прошла по видеосвязи.

"Мы будем рады видеть делегацию Народной партии Камбоджи на межпартийном форуме БРИКС+ летом этого года во Владивостоке", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".