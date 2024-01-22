Зампред Совбеза назвал новые территориальные претензии Киева незатейливой пропагандой, вызванной провалом ВСУ на фронте

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал новые территориальные претензии Киева незатейливой пропагандой, вызванной провалом ВСУ на фронте, и сравнил их по адекватности с перспективой присоединить Канаду.

Так он прокомментировал указ президента Украины Владимира Зеленского. Документ относит территории некоторых южных регионов РФ - Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей - к землям, якобы исторически населенным украинцами.

"Стaрший украинский наркоман сделал незатейливый пропaгандистский ход, вызванный провалом на фрoнте. Беспoщадно дунув двойную дозу, он пoдписал указ о территориальных претензиях к Рoссии на земли, "исторически заселенные украинцами". Тут и кoмментировать нечего, поскольку укрaинцы - это русские, а Малороссия - это часть России. А глaвному "украинцу" пора завязывaть. Так он скоро Кaнаду присоединит…" - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя это решение.