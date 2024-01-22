Сальдо заявил об "особо тяжелых потерях" ВСУ за прошедшие сутки в Херсонской области

Глава региона сообщил, что за первые 20 дней 2024 года 35-я бригада морской пехоты ВС Украины потеряла 350 человек убитыми

ГЕНИЧЕСК, 22 января. /ТАСС/. Украинские войска за прошедшие сутки понесли большие потери в Херсонской области, пытаясь воспользоваться небольшим потеплением. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, за первые 20 дней 2024 года 35-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла 350 человек убитыми.

В понедельник в Минобороны России информировали, что ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 100 военных, также уничтожены система М777 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".