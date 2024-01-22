Мирошник назвал сотрясанием воздуха указ Зеленского об "исторически населенных" землях

Документ относит территории Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей к землям, якобы исторически населенным украинцами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Указ об "исторически населенных землях", подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, не что иное, как "сотрясание воздуха". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Ни указ, ни решение совета о национальной безопасности не являются законодательными документами. Поэтому это очередное сотрясание воздуха, попытки кого-то раскачать на какую-то реакцию, достаточно жесткую", - сказал он.

Ранее Зеленский подписал указ, "направленный на сохранение национальной идентичности украинцев в Российской Федерации", поскольку этой идентичности якобы угрожает опасность. Документ относит территории некоторых южных регионов РФ - Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей - к землям, якобы исторически населенным украинцами.