В ГД внесли законопроект обращения к ООН в связи с атаками ВСУ против мирных граждан РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект постановления об обращении палаты к Организации Объединенных Наций (ООН) и парламентам стран мира в связи с преступными атаками вооруженных формирований Украины против мирных граждан на территории РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают крайнее возмущение бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий и оправдать провальные действия украинских вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения. <…> Депутаты Государственной думы призывают Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", - отмечается в документе.