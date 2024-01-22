Захарова: глава МИД Франции реакцией на гибель французских наемников показал равнодушие

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Реакция главы МИД Франции Стефана Сежурне на смерть французских наемников в Харькове показывает его непрофессионализм и равнодушие к согражданам. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

"Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про "манипуляции России" и отрицать реальность, а раздобыл [бы] все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?" - прокомментировала Захарова заявление главы МИД Франции, в котором он обвинил Россию в "грубых манипуляциях" в связи с вызовом посла республики Пьера Леви в МИД РФ по вопросу уничтожения французских наемников в Харькове.

Захарова обратила внимание, что в СМИ также появилась информация со списком погибших французских наемников, в то время как Сежурне утверждает, что на Украине их нет. "МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу французов, или как?" - добавила дипломат.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.