Патрушев провел встречу с завотделом международных связей ЦК Компартии Вьетнама

В Совбезе РФ отметили, что стороны подтвердили долгосрочный характер взаимодействия в интересах обоих государств, а также для поддержания мира и стабильности в регионе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Москве провел встречу с заведующим отделом международных связей ЦК Коммунистической партии Вьетнама Ле Хоай Чунгом.

Как говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ, в ходе встречи были "обсуждены вопросы дальнейшего укрепления российско-вьетнамского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах". Помимо этого, "состоялся также обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Стороны подтвердили долгосрочный характер взаимодействия России и Вьетнама в интересах обоих государств, а также для поддержания мира и стабильности в регионе, отметили в Совбезе РФ.