МИД РФ заявил, что недружественные силы работают над срывом крупных мероприятий в стране

Замглавы ведомства Александр Панкин сообщил, что МИД последовательно противодействует этому влиянию

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Недружественные силы ведут прицельную и точечную работу по срыву крупных международных мероприятий в РФ, российское дипведомство последовательно противодействует этому влиянию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы видим по ряду других крупных значимых сопоставимых мероприятий, как недруги ведут работу точечно, прицельно, будь то спортивные, культурные, иные мероприятия, проводимые в России, с тем чтобы отговорить [иностранные делегации от участия], заставить отказаться", - сказал высокопоставленный дипломат на заседании Организационного комитета четвертого Евразийского женского форума.

В этом контексте он отметил, что МИД РФ возьмет на себя дипломатическое сопровождение по противодействию влиянию внешних сил в отношении Евразийского женского форума, который в 2024 году пройдет в Санкт-Петербурге. "Постараемся это делать очень плотно", - уточнил Панкин.

"Мы уже включились в работу по подбору списков участников форума, в которые войдут женщины - руководители государств и правительств, парламентов, лидеры общественных мнений, эксперты, - отметил замглавы МИД РФ. - Конечно, акцент преимущественно на дружественных нам странах". При этом он пояснил, что ожидается ряд гостей в том числе из недружественных юрисдикций, среди которых будут "вразумительные люди, которые способны привнести в нынешних сложных условиях в эти дискуссии, обсуждения больше разума и прагматизма".

"На сегодняшний день более 600 кандидатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Латинской Америки уже подобраны. Это не окончательные цифры, будем двигаться дальше", - указал Панкин.