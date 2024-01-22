В СНГ заявили, что не скрывают имеющихся проблем и стараются решать их коллективно

По словам генсека организации Сергея Лебедева, в настоящее время четко видна объективная необходимость в укреплении взаимодействия и сотрудничества

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Участники Содружества Независимых Государств (СНГ) не скрывают имеющихся проблем и стараются коллективно их решать. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В последние годы мы наблюдаем явную активизацию деятельности в рамках СНГ. У нас немало проблем, мы их не скрываем, но в то же время мы стараемся коллективно эти проблемы решить, преодолеть трудности, с которыми приходится сталкиваться", - сказал он в Минске на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорем Карпенко, в ходе которой был дан старт работе миссии долгосрочных наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в республике.

По словам Лебедева, в настоящее время четко видна объективная необходимость в укреплении взаимодействия и сотрудничества в рамках Содружества. "Мы видим, что никакой Запад, никто другой нам не поможет, если мы сами не объединимся, не будем помогать друг другу в преодолении этих трудностей, в преодолении экономических проблем, в укреплении нашего культурного и гуманитарного взаимодействия, в обеспечении нашей безопасности, что очень важно", - подчеркнул генеральный секретарь.

Он отметил большую поддержку, которую власти Белоруссии оказывают органам СНГ. "Недаром на пространстве Содружества не без основания Минск называют столицей СНГ. Я недавно встречался с президентом Республики Беларусь [Александром Лукашенко] и выразил ему благодарность за ту поддержку, которую руководство Республики Беларусь оказывает Исполнительному комитету СНГ, нашим органам, расположенным в Республике Беларусь. Для нашей работы здесь созданы действительно идеальные условия", - сказал Лебедев.

"Все наши просьбы, пожелания, как правило, выполняются, мы получаем позитивный отклик, поддержку. В частности, сегодня узнал, что руководство Белоруссии решило выделить денег для обустройства музея СНГ в штаб-квартире нашего Исполнительного комитета СНГ. У нас есть музей, он давно создан, но он такой скромный, маленький. Требовались финансовые средства, и руководство Республики Беларусь сейчас поможет нам в создании, расширении экспозиции", - добавил генсек Содружества.