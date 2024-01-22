Мирошник назвал указ Зеленского поводом защитить права русских на исторических землях

По словам посола по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, надо поставить вопрос о практической ответственности Украины за нарушение международных норм

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о так называемых исторически населенных украинцами территориях РФ дает основания для принятия на международном уровне мер по защите русского и русскоязычного населения на исторических землях. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Киев дает нам отличный повод, коль уж поднят этот вопрос, жестко и конструктивно, в том числе и на международном уровне, определиться с практическими мерами по защите прав и свобод этнических русских, русскоязычных, русских по происхождению, идентифицирующих себя как русские, и живущих на исторических русских землях. И начать прям с Повести временных лет, с вопроса Нестора-летописца: "Откуда есть пошла земля русская". И в отличие от киевских умников, нам выдумывать ничего не придется как в поиске исторических оснований и свидетельств, так и в предъявлении чудовищных современных фактов притеснений, организованных киевским режимом в отношении людей, отнесенных к "нетитульным нациям и народностям" на территориях, пока еще контролируемых киевским режимом", - сказал Мирошник.

Он пояснил, что речь идет, в частности, об украинских законах - "О коренных народах", "Об особенностях функционирования государственного языка", "Об образовании. "И далее по огромному списку порожденных необандеровским режимом норм, ущемляющих миллионы людей. И среди важнейших надо поставить вопрос о практической ответственности преступившего международные нормы режима", - добавил дипломат.

В подписанном Зеленским указе кабинету министров "поручено разработать и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе на исторически населенных ими землях - на Кубани, в Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации". В частности, указом предлагается проработать вопрос о "преступлениях", якобы совершенных против украинцев, которые проживают либо проживали на указанных территориях, "о принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях". Также поручается создать центр по изучению этих аспектов. Кроме того, в тексте документа идет речь о подготовке и проведении мероприятий, "направленных на развенчивание российских мифов об Украине".

Об украинском национализме

После госпереворота 2014 года на Украине в качестве идеологической основы государства был выбран наиболее радикальный вариант украинского национализма. В его основе пересмотр истории, героизация самых одиозных фигур националистического движения, в частности сотрудничавших с нацистской Германией членов УПА и ОУН (Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов, запрещены в РФ), которые были виновны в массовых убийствах поляков, евреев, украинцев и русских. Именами лидера боевиков ОУН Степана Бандеры и главнокомандующего УПА, гауптштурмфюрера войск СС Романа Шухевича на Украине называют улицы, устанавливают им памятники, проводят факельные шествия.

Русофобия на протяжении последних лет была возведена в ранг государственной политики. С мая 2015 года в стране действует закон о декоммунизации, запрещающий коммунистическую пропаганду и символику. На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но и от всего, что напоминало бы о вековых связях Украины и России. В стране не только уничтожают памятники и переименовывают улицы, но и запрещают советские и российские фильмы и книги.

С 2014 года власти Украины последовательно проводят политику вытеснения русского языка из всех сфер жизни. Первым шагом Верховной рады после госпереворота стала отмена закона, предоставлявшего русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных. Именно отмена этого закона вызвала на востоке Украины, где преобладало русскоязычное население, волну протеста, переросшего в многолетний вооруженный конфликт.

Все последующие годы власти страны принимали законы, ущемляющие право русскоязычного населения на использование родного языка. Новый закон об образовании полностью перевел процесс преподавания в стране на украинский язык. Закон о госязыке, который был подписан президентом Петром Порошенко за пять дней до истечения полномочий, закрепил обязательное использование украинского языка в публичной сфере и ввел штрафы за его нарушение. Нынешний президент страны Владимир Зеленский продолжает политику, направленную на ущемление русскоязычного населения Украины.