Захарова в ответ Израилю призвала прекратить политически манипулировать историей

По словам официального представителя МИД РФ, это уже "не просто нелепо и абсурдно, но и по-настоящему взрывоопасно"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление израильского дипведомства призвала прекратить манипулировать историей "в политических контекстах".

Дипломат обратила внимание на заявление израильского МИД о том, что "Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста в современном политическом контексте". "В первый раз слышу от официальных лиц, что историю надо использовать "в политическом контексте". Если так поступать, то от истории тогда ничего не останется. Что, собственно, сейчас и происходит", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Нужно прекращать манипулировать историей "в политических контекстах". Это уже не просто нелепо и абсурдно, но и по-настоящему взрывоопасно", - подчеркнула представитель российского дипведомства.

В связи с этим Захарова также напомнила о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о памяти о Холокосте. "А вот о том, что Холокост - это только про одну национальность, слышу не в первый раз. Читаем резолюцию ГА ООН от 1 ноября 2005 года № A/RES/60/7 "Память о Холокосте", разработанную Израилем в соавторстве с Россией и многими другими странами: "Холокост привел к истреблению одной трети евреев и несчетного числа представителей других меньшинств", - указала дипломат.