Источник: ГД планирует 25 января обсудить законопроекты об ответственности за треш-стримы

Речь идет об административной и уголовной ответственности

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Госдума планирует на пленарном заседании 25 января рассмотреть в первом чтении законопроекты об ответственности за треш-стримы. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате палаты парламента.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 25 января законопроекты об административной и уголовной ответственности за треш-стримы", - сказал собеседник агентства.

Документы внесены в Госдуму группой сенаторов и депутатов в пакете с законопроектом о запрете так называемых треш-стримов. Законопроект с изменениями в Уголовный кодекс РФ предлагает считать онлайн-трансляцию совершения преступления отягчающим обстоятельством по ряду статей кодекса. Законопроект с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает введение административных штрафов до 700 тыс. рублей за незаконное распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией жестокости, в том числе за так называемые треш-стримы.