Лавров: Запад с маниакальной настойчивостью подталкивает Украину к противостоянию с РФ

ООН, 22 января. /ТАСС/. Запад с маниакальной настойчивостью подталкивает Украину к продолжению вооруженного противостояния с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Реальность состоит в том, что несмотря на полный провал Вооруженных сил Украины на поле боя, западные покровители киевского режима продолжают подталкивать его с маниакальной настойчивостью к продолжению бессмысленного военного противостояния", - сказал российский министр.