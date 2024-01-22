Матвиенко заявила, что экс-глава парламента КНДР был настоящим патриотом

Председатель Совета Федерации выразила глубокие соболезнования и передала слова сочувствия и поддержки родным и близким Цой Тхэ Бока

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Ушедший из жизни бывший председатель Верховного народного собрания (парламента) КНДР Цой Тхэ Бок, который занимал этот пост более 20 лет, был настоящим патриотом своей страны и другом России. Об этом говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной главе северокорейского парламента Пак Ин Чхолю.

"В Совете Федерации Федерального собрания РФ с большой скорбью восприняли печальное известие о смерти товарища Цой Тхэ Бока. Ушел из жизни видный государственный деятель, настоящий патриот, преданный родной стране. На посту председателя Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики он внес значительный вклад в развитие межпарламентского диалога и всегда оставался другом нашей страны", - написала спикер Совфеда.

Она выразила глубокие соболезнования и передала слова сочувствия и поддержки родным и близким Цой Тхэ Бока.

О смерти политика, которому было 93 года, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Он занимал пост председателя Верховного народного собрания КНДР дольше всех остальных - с 1998 по 2019 год.