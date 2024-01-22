Лавров: Киев вооружениями Запада методично, безжалостно бьет по гражданским объектам в РФ

Глава российского дипведомства подчеркнул, что "кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим" президента Украины Владимира Зеленского

ООН, 22 января. /ТАСС/. Киевский режим поставляемыми Западом вооружениями методично, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам в России, западные страны это нисколько не смущает. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обедненным ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка", - сказал он.

"При этом большинство членов Евросоюза продолжает послушно выполнять приказы Вашингтона о поставках все новых партий оружия Киеву, опустошая свои арсеналы, которые, конечно же, будут восполнены закупками продукции американского военно-промышленного комплекса. На это европейцев заставят найти деньги", - добавил министр.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что "кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим [президента Украины Владимира] Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов".

Украинские войска в воскресенье нанесли массированный удар из ствольной артиллерии по рынку в Кировском районе Донецка. В результате атаки погибли 27 человек, 26 получили ранения различной степени тяжести. В результате трагедии 22 января было объявлено днем траура по погибшим.

30 декабря Вооруженные силы Украины обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.