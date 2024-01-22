Лавров назвал выдумками обвинения Запада в якобы планах РФ атаковать другие страны

Глава МИД РФ отметил, что такие тезисы связаны с намерением "выбить деньги" из других государств на помощь Киеву

ООН, 22 января. /ТАСС/. Обвинения Запада в якобы планах РФ атаковать другие страны являются выдумками, чтобы "выбить деньги" из других государств на помощь Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Лукавый тезис [Запада], сводящийся к тому, что, если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина - закончится Украина. В высших эшелонах США договорились даже до того, что вслед за этим Россия нападет на Прибалтику, Польшу, Финляндию - чего только не придумаешь в надежде выбить деньги из Конгресса и европейских парламентов, убеждая их в необходимости безостановочно и далее помогать Украине в ущерб своим гражданам до последнего доллара и последнего евро", - сказал министр.

По словам Лаврова, когда западные страны требуют от РФ прекратить спецоперацию, они прекрасно понимают, что Киев в случае, если бы СВО прекратилась, продолжил бы "курс на истребление всего русского".

"Режим [президента Украины Владимира] Зеленского и дальше продвигал бы чуждый для большинства населения махровый, человеконенавистнический национализм, героизировал бы тех, кто вместе с нацистами уничтожал в годы Второй мировой войны сотни тысяч евреев, цыган, русских, поляков, украинцев. Укреплялась бы его диктатура, продолжалась борьба с оппозицией и любым инакомыслием, множились ряды политзаключенных", - добавил глава МИД РФ.