Лавров: Запад вряд ли осмелится прокомментировать гибель журналиста Гонсало Лиры

Глава МИД РФ выразил сожаление в связи с тем, что вместо откровенных комментариев с осуждением убийства со стороны Запада можно слышать лишь "голоса о российской агрессии и заверения в неизменности поддержки киевского режима"

ООН, 22 января. /ТАСС/. Западные демократии предпочитают помалкивать и смотреть сквозь пальцы на преступления киевского режима даже после гибели американского журналиста Гонсало Лиры в застенках украинских спецслужб. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Американский журналист Гонсало Лира был до смерти замучен в застенках Службы безопасности Украины за то, что публиковал критические по отношению к режиму [президента Украины Владимира] Зеленского объективные материалы, - отметил глава МИД РФ. - Кто-то на Западе, особенно в США, сказал хоть слово по этому поводу, имею в виду официальных лиц? Нет, и сегодня западные делегации и представители киевского режима вряд ли найдут в себе мужество как-то прокомментировать это очередное вопиющее преступление Зеленского и его клики".

Российский министр выразил сожаление в связи с тем, что вместо откровенных комментариев с осуждением упомянутого убийства со стороны Запада можно слышать лишь "голоса о российской агрессии и заверения в неизменности поддержки киевского режима".

"Лживость и трусость его (киевского режима - прим. ТАСС) покровителей ярко проявилась в подлой инсценировке в апреле 2022 года в Буче, - обратил внимание Лавров. - Наши многочисленные требования предоставить хотя бы имена тех, кто якобы был убит российскими военнослужащими, остаются без какой-либо реакции. Не раз лично обращался на эту тему к генеральному секретарю ООН, но безрезультатно. Судя по всему, ему просто не позволяют даже пытаться установить истину, изобличающую западных кукловодов".