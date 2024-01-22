Лавров: Запад не желает мира на Украине, хотя она выживает лишь на "западных подачках"

Глава МИД РФ отметил, что большинство украинцев начинают понимать, что их истинным врагом является руководство страны, которое "насаждает ложь о России и отменяет общую историю"

ООН, 22 января. /ТАСС/. Западные страны не хотят установления мира на Украине, несмотря на то, что эта страна выживает только с помощью Запада. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Не хотят они [западные страны] мира и сегодня, несмотря на то, что киевский режим выживает только благодаря западным подачкам, и это признают даже его говорящие головы", - сказал он.

По словам Лаврова, большинство жителей Украины начинают понимать, что их истинным врагом является украинское руководство, которое "насаждает ложь о России и отменяет общую историю".