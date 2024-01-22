Лавров заявил, что русские и украинцы живут в Крыму в мире и согласии

По словам главы МИД РФ, изменения в сознании украинцев отчетливо видны в соцсетях

ООН, 22 января. /ТАСС/. Русские и украинцы мирно сосуществуют друг с другом в Крыму вопреки прогнозам Киева. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Вопреки предсказаниям киевских пропагандистов русские и украинцы, да и другие национальности, живут там в мире и согласии", - сказал он.

По словам Лаврова, изменения в сознании украинцев отчетливо видны в соцсетях. "Несмотря на жесточайшую цензуру пробивается правда о том, как живут в Крыму и на недавно воссоединившихся с Россией других территориях", - указал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что новая власть решает проблемы людей, улучшает их жизнь, развивает инфраструктуру, а "не думает, как набить собственные карманы".