Лебедев: в странах СНГ прислушиваются к рекомендациям наблюдателей на выборах

Генсек содружества отметил, что при этом в государствах - участниках СНГ "ни в коем случае не берут к исполнению все эти рекомендации, потому что некоторые просто абсурдные"

МИНСК, 22 января. /ТАСС/. Большинство стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) прислушивается к рекомендациям наблюдателей на выборах, в том числе из стран Запада. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В наше [избирательное] законодательство на пространстве Содружества периодически вносятся те или иные изменения, обусловленные изменением ситуации в самой стране, изменением подходов к наблюдению и, что очень важно, <...> с учетом рекомендаций, которые высказывают наблюдатели по итогам очередных выборов. <...> Особенно любят западные наблюдатели учить нас, как нам жить, как нам голосовать, избирать, и так далее. Хочу сказать, что большинство государств - членов Содружества не отвергают эти рекомендации, они прислушиваются к ним", - сказал Лебедев журналистам.

Он отметил, что при этом в государствах - участниках СНГ "ни в коем случае не берут к исполнению все эти рекомендации, потому что некоторые просто абсурдные". "Но есть и полезные. Если советуют что-то полезное, почему бы не учесть", - считает генсек.

Лебедев указал на то, что предвзятое отношение традиционно западных наблюдателей стало причиной, по которой власти Белоруссии приняли решение воздержаться от приглашения на парламентские выборы в феврале наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. "Потому что объективные оценки мы не получим. Опыт наблюдения представителями Запада за выборами в Республике Беларусь, особенно это почувствовали граждане Белоруссии в 2020 году, говорит о том, что эти наблюдения БДИПЧ ОБСЕ и некоторых других западных структур, используются только для вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Поэтому я с пониманием отношусь к решению руководства Белоруссии", - сказал генеральный секретарь Содружества, возглавивший миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Белоруссии.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 16 января в республике проходит регистрация кандидатов в депутаты всех уровней, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.