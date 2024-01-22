Захарова: РФ сделает все, чтобы в мире не забыли о преступлениях Зеленского

Москва постарается, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день во всех форматах, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия сделает все, чтобы преступления киевского режима и президента Украины Владимира Зеленского не были забыты в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Мы сделаем все, чтобы тема ситуации на Украине звучала каждый день во всех форматах - и в зале заседания Совета Безопасности ООН, и Генассамблее, в специализированных комитетах и комиссиях ООН, других международных организациях, - указала дипломат. - У нас создан специальный институт по преступлениям киевского режима. Об этом будет знать весь мир. Обещаю, Зеленского не забудут".

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

Захарова сообщала ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч.