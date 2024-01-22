Захарова: Запад не назвал ни одного погибшего в Буче, а РФ всегда опирается на факты

Москва, в частности, заявила о наличии французских наемников на территории Украины и подкрепила это списком конкретных имен и фамилий, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Запад за полтора года не назвал ни одного имени погибшего в Буче, а российская сторона опирается исключительно на факты, как в случае с обнародованием данных о французских наемниках на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1".

"В отличие от этого самого Запада, который на протяжении полутора лет не может представить ни одного имени так называемого погибшего или погибших в Буче и бесконечно эксплуатирует эту тему, сделал из нее мем или символ, в российском сегменте появляется информация об именах французских наемников, наличие которых отрицает официальный Париж", - сказала Захарова. "Вот поэтому они и призывают не слушать Россию, - продолжила дипломат. - Потому что Россия опирается на факты, на кадры с мест развития событий, предоставляет имена, фамилии, если говорит о людях, использует настоящие, а не вымышленные географические точки".

Захарова подчеркнула, что РФ на днях заявила о наличии французских наемников на территории Украины, а сегодня еще и подкрепила это списком из конкретных имен и фамилий. "Да, теперь их там нет, на территории Украины, действительно, потому что министерство обороны [РФ] отработало эту точку. Но ведь эти люди были, и их наличие там отрицают министерства иностранных дел и обороны Франции", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены. После этого французский посол в Москве Пьер Леви был вызван в МИД РФ, ему было указано, что гибель французов лежит на совести официального Парижа.