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Военная операция на Украине

Мирошник заявил, что будет трибунал по преступлениям Киева

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что осуждены уже более 350 человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трибунал по преступлениям киевского режима будет проведен, в настоящее время уже более 350 человек получили свои сроки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в радиоэфире "Комсомольской правды".

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"То, что трибунал [по преступлениям Киева] будет, у нас нет ни малейшего сомнения. То, что трибуналов будет много, тоже мы должны все прекрасно понимать", - указал он. "Сейчас уже более 350 человек получили свои сроки", - добавил Мирошник.

На текущий момент, уточнил дипломат, речь идет о рядовых ефрейторах и младших офицерах Вооруженных сил Украины. "Кроме того, в судах ДНР, ЛНР и Ростова-на-Дону практически каждый день рассматриваются такие дела, - продолжил он. - Так, на днях был осужден человек, который в Мариуполе расстрелял машину с беженцами". По словам Мирошника, осужденный заявил, что расстрелял людей, так как подумал, "что они пророссийски настроены".

Дипломат также указал, что незаконная мобилизация на территории Украины - большое преступление, которое совершил режим. "По-хорошему, конечно же, при поддержке России вот этот суд должен проводить украинский народ, то есть тот, который подвергся действиям киевского режима", - заключил Мирошник. 

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