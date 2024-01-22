Мирошник заявил, что будет трибунал по преступлениям Киева

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима отметил, что осуждены уже более 350 человек

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Трибунал по преступлениям киевского режима будет проведен, в настоящее время уже более 350 человек получили свои сроки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в радиоэфире "Комсомольской правды".

"То, что трибунал [по преступлениям Киева] будет, у нас нет ни малейшего сомнения. То, что трибуналов будет много, тоже мы должны все прекрасно понимать", - указал он. "Сейчас уже более 350 человек получили свои сроки", - добавил Мирошник.

На текущий момент, уточнил дипломат, речь идет о рядовых ефрейторах и младших офицерах Вооруженных сил Украины. "Кроме того, в судах ДНР, ЛНР и Ростова-на-Дону практически каждый день рассматриваются такие дела, - продолжил он. - Так, на днях был осужден человек, который в Мариуполе расстрелял машину с беженцами". По словам Мирошника, осужденный заявил, что расстрелял людей, так как подумал, "что они пророссийски настроены".

Дипломат также указал, что незаконная мобилизация на территории Украины - большое преступление, которое совершил режим. "По-хорошему, конечно же, при поддержке России вот этот суд должен проводить украинский народ, то есть тот, который подвергся действиям киевского режима", - заключил Мирошник.