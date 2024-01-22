В посольстве РФ в Аргентине приспустили флаг в память о погибших от обстрела в Донецке

По словам главы дипмиссии Дмитрия Феоктистова, Россия призывает аргентинские власти осудить это варварское преступление

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 января. /ТАСС/. В посольстве России в Аргентине был приспущен государственный флаг в память о жертвах нанесенного Вооруженными силами Украины по рынку в Донецке. Об этом говорится в распространенном комментарии главы российской дипмиссии Дмитрия Феоктистова.

"Из солидарности с жителями Донецка, где сегодня объявлен траур по погибшим, мы приняли решение приспустить флаг на фасаде посольства. Скорбим вместе с семьями жертв этого подлого нападения", - заявил посол.

"Ясно, что этот теракт никак не изменит положение вооруженных сил Украины. Расчет был именно на максимальное количество жертв среди гражданского населения", - отметил Феоктистов. Он констатировал, что "такие бесчеловечные акции давно стали нормой для киевского режима, который преднамеренно целит по жилым кварталам".

"Россия призывает аргентинские власти осудить это варварское преступление", - резюмировал глава диппредставительства.