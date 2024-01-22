Главы МИД России и Индонезии обсудили пути выхода из ближневосточного кризиса

Сергей Лавров и Ретно Марсуди также затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в ходе встречи на полях ООН в Нью-Йорке обсудили пути выхода из кризиса на Ближнем Востоке и обстановку в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Основное внимание сторонами было уделено обсуждению путей выхода из ближневосточного кризиса и ситуации в секторе Газа, а также актуальных вопросов двусторонней повестки дня", - указали в ведомстве.

Ранее корреспондент ТАСС сообщил, что Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч.