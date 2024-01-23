Госдума обсудит обращение к ООН в связи с атаками ВСУ на мирных граждан РФ

В повестке заседания также законопроекты об усилении ответственности за утечку персональных данных

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует обсудить проект обращения палаты к ООН, международным парламентским организациям и парламентам других стран в связи с преступными атаками украинских вооруженных формирований против мирных граждан на территории РФ. Также в повестке - законопроекты об усилении ответственности за утечку персональных данных.

Проект обращения подготовил думский комитет по международным делам. В нем депутаты выражают крайнее возмущение "бесчеловечной политикой киевского режима, который в своей бессильной злобе использует поистине варварские террористические методы, пытаясь запугать гражданское население приграничных российских территорий и оправдать провальные действия украинских вооруженных формирований на линии боевого соприкосновения".

Они отмечают, что произошедший 21 января обстрел из реактивных систем залпового огня рынка и прилегающих магазинов в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка стал очередным преступлением украинских неонацистов.

Парламентарии призывают ООН, международные парламентские организации и парламенты стран осудить "кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям".

Пакет законопроектов об усилении административной и уголовной ответственности за утечки и незаконное использование персональных данных был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком.

Проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП) увеличивает штрафы за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Предполагается, что максимальный штраф составит до 3% от выручки компании. Второй законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс РФ и вводит ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Также документ предусматривает уголовную ответственность за незаконные использование и оборот компьютерной информации, содержащей персональные данные.