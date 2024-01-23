22 января, 22:31,
обновлено 22 января, 22:42

Лавров проводит в ООН переговоры с главой МИД Ирана

© Юлия Шарифулина

Перед началом встречи министры обменялись рукопожатием

ООН, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян проводят переговоры в штаб-квартире ООН.

Перед началом встречи министры обменялись рукопожатием, и Абдоллахиян спросил Лаврова, как у него дела.

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"Все под контролем. Главное только понять, под чьим", - пошутил в ответ российский министр.

Ранее глава МИД РФ на полях ООН также встретился с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом.

Лавров с 22 по 24 января находится в Нью-Йорке для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также несколько двусторонних встреч. 

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