Лавров и глава МИД Ирана на полях ООН обсудили ситуацию в Газе и Красном море

Стороны также подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава организации

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров на полях ООН высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и выразили обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике, - указали в министерстве. - Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа и обеспечения условий для оказания гуманитарного содействия жителям анклава. Выражена общая обеспокоенность напряженной обстановкой в акватории Красного моря, резко деградировавшей в результате безответственных силовых акций США и ряда примкнувших к ним государств против Йемена".

Как указали на Смоленской площади, "стороны вновь подтвердили приверженность основополагающим принципам российско-иранских отношений и Устава ООН, включая невмешательство во внутренние дела, взаимное уважение суверенитета, а также территориальной целостности друг друга во всей ее полноте".

Министры, как уточнили в МИД РФ, обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне, включая состоявшиеся 7 декабря 2023 года в Москве переговоры президентов России и Ирана. "Подчеркнута обоюдная готовность к дальнейшему наращиванию взаимовыгодного практического взаимодействия во всех приоритетных областях", - отметили в дипведомстве РФ.

О Ливане

Кроме того, Лавров подчеркнул недопустимость вовлечения Ливана в палестино-израильский конфликт в ходе переговоров с исполняющим обязанности министра иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдаллой Бу Хабибом.

"В ходе беседы С. В. Лавров подчеркнул недопустимость эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него других государств региона, в частности, Ливана. В связи с этим была отмечена важность коллективных усилий, направленных на незамедлительное прекращение огня в Газе и решение острых гуманитарных проблем", - говорится в сообщении.

Ранее Лавров принял участие в запрошенном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвященном ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала ТАСС, что Лавров посетит Нью-Йорк в период с 22 по 24 января для очного участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине.