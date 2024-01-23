Лавров: действующая администрация США не заинтересована в политическом диалоге с Россией

ВА, 23 января. /ТАСС/. Нынешняя администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.

"Текущая администрация не заинтересована в том, чтобы был какой-либо политический диалог", - сказал министр. Он подчеркнул, что исключениями "время от времени" являются контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, миссии российских дипломатов в Нью-Йорке. "Но никогда не политические вопросы", - отметил Лавров.

"Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать", - указал министр.