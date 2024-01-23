Лавров не считает, что ситуация вокруг Украины была бы иной при Трампе

ООН, 23 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что ситуация вокруг Украины была бы иной при избрании президентом США Дональда Трампа, поскольку разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше - младшем. Такое мнение Лавров выразил в интервью телеканалу CBS, его фрагменты опубликованы в понедельник.

"Я не считаю, что есть какое-то различие, поскольку инициатива по разрушению российско-американских отношений, основ этих отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, транспарентности и прочему, укреплению доверия <...>. Все это начал разрушать президент Джордж Буш - младший, когда он заявил президенту [России Владимиру] Путину: "Знаете, я выхожу из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - сказал глава МИД РФ. Как отмечает телеканал, вопрос журналиста состоял в том, была бы ситуация вокруг Украины иной при избрании Трампа президентом.