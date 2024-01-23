Глава Россотрудничества назвал РФ "ковчегом адекватности" в мире

По словам Евгения Примакова, в Россию сйечас стремятся люди, с которых "спал модернистский морок"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия является "материком адекватности" в мире. Об этом заявил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, выступая на круглом столе в Совете Федерации, посвященном роли России в мировом гуманитарном пространстве.

"Уважение к семье, вера в Бога, служение Отечеству, взаимопомощь, невероятная гармония, я бы даже сказал, симфония в межконфессиональных и межнациональных отношениях, которые есть именно у нас. Благодаря именно этим ценностям Россия постепенно в мире начинает восприниматься как некий ковчег, как территория, материк адекватности", - сказал он.

По словам Примакова, в Россию в настоящее время стремятся люди, с которых "спал модернистский морок". "Они хотят связывать свою жизнь с Россией в самых разных формах. Иногда просто переезжая в Россию, связывая свою судьбу с ней, или, по крайней мере, восстанавливая, как сейчас происходит, свои культурные и образовательные связи", - отметил глава агентства.

Он обратил внимание, что Россия находится в уникальной ситуации, при которой прогрессивные и консервативные взгляды гармонично сочетаются. "Есть модернистские общества, в первую очередь это Запад. <...> Есть консервативные общества, которые до реакционизма отметают всякое следование любым прогрессистским идеям, - указал Примаков. - Именно Россия сочетает в себе вот этот здравый консерватизм и модернизм. Здесь у нас, конечно, уникальная ситуация".