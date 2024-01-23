Мишустин поручил Ростехнадзору внимательно следить за ситуацией на ЗАЭС

Премьер-министр отметил, что Россия является не только крупнейшей ядерной державой, но и ведущим экспортером технологий мирного атома

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору держать на особом контроле ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

"Очень важно, чтобы ситуация на Запорожской атомной электростанции была под контролем. Она требует особого внимания", - подчеркнул глава кабмина на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким.

Премьер также обратил внимание на необходимость системной, комплексной интеграции Донбасса и Новороссии в социально-экономическое пространство России. "Промышленность в новых регионах достаточно развитая. Но мы должны работать на единых стандартах. Долгое время там применялись нормы и стандарты, которые отличаются от принятых в России и в ЕАЭС", - указал он.

Особо Мишустин остановился и на вопросах энергетики. Он отметил, что Россия является не только крупнейшей ядерной державой, но и ведущим экспортером технологий мирного атома. "Мы строим электростанции в десятках стран мира", - напомнил глава кабмина, попросив доложить, что Ростехнадзор со своей стороны делает по этому направлению.

Резюмируя, Мишустин в целом похвалил работу ведомства. "Вырос уровень инвестиций предприятий в технологическое оборудование, в промышленную безопасность. Это очень важно. [Наблюдается] снижение аварийности", - обозначил успехи премьер, пожелав не снижать этот уровень.