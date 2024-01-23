МИД РФ: Москва хочет более четкого неприятия странами СНГ антироссийских резолюций в ООН

По словам замглавы ведомства Александра Панкина, Россия готова выступать в ООН против политически мотивированных документов в отношении других стран СНГ

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Россия хотела бы видеть более четкое выражение странами СНГ неприятия антироссийских резолюций на площадке ООН. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на Совете постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

"Конечно, хотелось бы, чтобы при рассмотрении явно антироссийских проектов резолюций Генеральной Ассамблеи наши коллеги более четко выражали свое неприятие таких инициатив, за которыми потом разворачивается шлейф последующих действий в плане очернения и препятствий развития не только нашей страны, но и нашего полезного и взаимовыгодного сотрудничества [со странами СНГ]", - сказал замминистра.

Панкин отметил, что со своей стороны Россия готова выступать в ООН против политически мотивированных документов в отношении других стран СНГ.