МИД РФ предложил вскоре начать обсуждение по вопросу кандидатов в наблюдатели СНГ

Замглавы ведомства Александр Панкин сообщил, что на саммите в Бишкек была создана необходимая правовая основа, база для расширения взаимодействия, это решения об учреждении статусов наблюдателей и партнеров Содружества

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Россия предлагает в ближайшее время начать экспертное обсуждение по вопросу потенциальных кандидатов в наблюдатели Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на Совете постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ.

"На последнем саммите в Бишкеке по инициативе наших казахстанских друзей была создана необходимая правовая основа, база для расширения такого взаимодействия, это решения об учреждении статусов наблюдателей и партнеров Содружества, - сказал замминистра. - Мы предлагаем в ближайшее время через внешнеполитические каналы взаимодействия начать экспертное обсуждение потенциальных кандидатов, обозначить тактику сближения в плане предоставления им этих статусов и того, что последует после того, как они могут получить эти статусы в практическом плане".