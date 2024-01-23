Комитеты СФ поддержали кандидатов в прокуроры Севастополя и Тверской области

Президентом были представлены Максим Жук и Андрей Шевцов

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Профильные комитеты Совета Федерации на совместном заседании поддержали представленные президентом кандидатуры на должности прокуроров Севастополя и Тверской области.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в верхнюю палату парламента поступило соответствующее представление президента РФ. Согласно регламенту Совфеда консолидированная позиция сенаторов будет передана председателю СФ Валентине Матвиенко для информирования главы государства.

Члены комитетов по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поддержали кандидатуру Максима Жука на должность прокурора Тверской области и Андрея Шевцова - на должность прокурора Севастополя.

Согласно интернет-порталу органов прокуратуры, Максим Жук занимает сейчас должность прокурора Севастополя. Службу в органах прокуратуры начал в мае 1998 года с должности следователя прокуратуры Адлерского района Сочи Краснодарского края и проработал в этом регионе до октября 2020 года, в том числе в должности транспортного прокурора. В 2020 году назначен на должность первого заместителя прокурора Калининградской области, а в феврале 2022 года указом президента РФ стал прокурором Севастополя. Имеет многочисленные государственные и ведомственные награды.

Второй кандидат - государственный советник юстиции третьего класса Андрей Шевцов - является в настоящее время амурским бассейновым природоохранным прокурором. Служит в органах прокуратуры с 1997 года на различных должностях. Почетный работник прокуратуры России.

Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров будет доведена до сенаторов на пленарном заседании в среду.

В соответствии с Конституцией России президент назначает на должности после консультаций с Советом Федерации и освобождает от них генерального прокурора, его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров военных и других специализированных прокуратур.