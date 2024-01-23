Учредительное мероприятие форума "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве

По словам председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, программа обещает быть весьма насыщенной

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Учредительное мероприятие форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" пройдет 15-17 февраля в Москве. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе круглого стола ответственных политических сил России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы активно готовимся к проведению учредительного мероприятия этого форума ["За свободу наций!"]. Он будет в феврале, а именно с 15 по 17 февраля, программа обещает быть весьма насыщенной. Мы рассчитываем на участие руководства политических партий-партнеров ["Единой России"], естественно из стран АСЕАН, но и [из] других мест, включая Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток. Будем рады видеть всех вас", - сказал он.