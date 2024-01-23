Песков: удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку

Пресс-секретарь президента РФ вновь напомнил, что российские военные не бьют по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению, в отличие от киевского режима

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ракетный удар Вооруженных сил (ВС) России по объектам в Киеве и Харькове нельзя считать ответом на террористический акт Вооруженных сил Украины (ВСУ), ударивших по мирным жителям на донецком рынке. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, нельзя", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, можно ли считать массированный удар российских ракет ответом на удар ВСУ по рынку в Донецке.

"Мы продолжаем нашу специальную военную операцию. И наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима", - подчеркнул Песков, сделав акцент на том, что именно это кардинально отличает российских военных от военных киевского режима.

Ранее представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что утром во вторник в результате ударов по Харькову было повреждено расположение иностранных наемников. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошла серия взрывов. По данным агентства Укринформ, в Харькове произошло не менее восьми взрывов.