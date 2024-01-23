Песков назвал "распространенной практикой" использование разведками соцсетей для вербовки

Пресс-секретарь президента РФ таким образом он прокомментировал публикацию ЦРУ в Х ролика на русском языке, нацеленного на вербовку россиян

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "распространенной практикой" использование разведками стран соцсетей и СМИ для вербовки граждан. Таким образом он прокомментировал публикацию ЦРУ в Х ролика на русском языке, нацеленного на вербовку россиян.

"Это на самом деле практика-то достаточно распространенная. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников", - сказал Песков.