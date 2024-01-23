Песков шутливо посоветовал ЦРУ обратить внимание на "ВКонтакте", который популярнее Х в РФ

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ЦРУ ежегодно публикуют видеоматериалы, нацеленные на вербовку россиян

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков шутливо посоветовал специалистам ЦРУ обратить внимание на российскую "ВКонтакте", которая у россиян гораздо популярнее, чем Х.

"Надо, чтобы кто-то ЦРУ сообщил, что у нас "ВКонтакте" гораздо популярнее, чем запрещенная Х, и аудитория "ВКонтакте" гораздо больше", - сказал Песков, комментируя появление в американской соцсети русскоязычного ролика ЦРУ, нацеленного на вербовку россиян.

Песков отметил, что ЦРУ ежегодно публикуют подобные видеоматериалы.