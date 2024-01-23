В Сибири появился спецпредставитель МИД Абхазии

Им стал Нодар Шония

СУХУМ, 23 января. /ТАСС/. Нодар Шония назначен специальным представителем МИД Абхазии по взаимодействию с Сибирским федеральным округом РФ, он будет заниматься реализацией различных проектов. Об этом сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

"Нодар Шония назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Республики Абхазия по взаимодействию с Сибирским федеральным округом. Шония займется широким кругом вопросов, связанных с активизацией взаимодействия Республики Абхазия с субъектами Российской Федерации, входящими в федеральный округ. В фокусе деятельности - реализация торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шония является одним из крупнейших застройщиков Сибири, основателем и генеральным директором строительного холдинга "СЕЛФ". "Шония активно поддерживает восстановление социальной инфраструктуры новых регионов РФ, оказывает адресную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции", - сообщает пресс-служба МИД.