Медведев: надо укреплять ООН, хотя в ряде случаев она "дает сбои"

В настоящее время организация далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены, считает замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций (ООН), несмотря на сбои при выполнении своих функций в ряде случаев, является основной международной структурой, поэтому необходимо делать все для ее укрепления. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Выступая на круглом столе о роли ответственных политических сил России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в формировании нового мироустройства, Медведев отметил, что ряд участников мероприятия, как и Россия, подвергаются санкциям, которые не основаны на международном праве, а являются "произвольными решениями других государств". По его словам, санкциями являются только те решения, которые принимаются в рамках ООН, а все другие рестрикции - "удар по международному праву", они "точно не способствуют процветанию, экономическому развитию".

"Безусловно, я согласен с теми, кто говорил о превалирующей роли устава Организации Объединенных Наций и ООН как основной международной структуры. Мы должны делать все для ее укрепления, при том, что эта структура в ряде случаев дает сбои и далеко не всегда решает задачи, которые ей были вверены", - сказал Медведев.

Он напомнил, что Россия является страной - основательницей ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Поэтому, если говорить об уставе ООН, на наш взгляд, это важнейший элемент международных отношений, в то время как упоминавшийся здесь порядок, основанный на правилах, для нас гораздо более малопонятная вещь, поскольку никто этого порядка на самом деле не видел, самих этих правил в качестве свода правил не существует", - считает Медведев. В своей речи он подчеркнул, что РФ выступает за международные конвенции и устав ООН, а не за "мифические институты, которых на самом деле в международном праве практически нет".