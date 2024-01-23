Матвиенко назвала вопиющим решение Эстонии "выдворить" митрополита Евгения

По словам председателя Совфеда, это противоречит принципам международного права и общехристианским ценностям

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вопиющее решение властей Эстонии, которые не продлили временный вид на жительство (ВНЖ) главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Евгению (Валерию Решетникову), противоречит принципам международного права и общехристианским ценностям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Глубокое возмущение вызывает недавнее решение властей Эстонии выдворить, как они сказали, из страны митрополита Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгения за то, что "его риторика не подходила ценностям Эстонии". Какие "ценности" последние годы поддерживаются, мы с вами хорошо знаем", - сказала спикер Совфеда на пленарном заседании XII Рождественских парламентских встреч, посвященных теме православия и отечественной культуры.

"Это вопиющее решение противоречит не только всем принципам международного права, но и общехристианским ценностям", - добавила она.

По словам Матвиенко, религия становится объектом давления, нападок и даже гонений и во многих других странах. "Мы видим, как сжигаются Кораны, другие священные для верующих книги. На этом фоне Россия остается государством, где ответственно и бережно относятся к своей истории и культуре, вероучениям, религиозным ценностям, обычаям и традициям наших народов, нашей многонациональной, многоконфессиональной страны. Это и есть наша самая главная, самая сильная духовно-нравственная опора", - заявила председатель верхней палаты парламента.

В минувший четверг газета Postimees сообщила, что эстонские власти отказали в продлении ВНЖ митрополиту Евгению, срок действия документа истекает 6 февраля. Причиной такого решения стали якобы пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Как указывается в сообщении, представители МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано "представляющим угрозу национальной безопасности", утверждалось в материале издания.