Патриарх Кирилл заявил, что жить в мире с Россией в интересах самих украинцев

Он уверен, что попытка вбить клин в отношения между братскими народами России и Украины получит свою оценку на суде мировой истории

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины - жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веру.

"Сегодня становится все более очевидным, что в интересах народа Украины - это жить в мире с Россией, разделять с ней общую историю, культуру и веры. Это всегда было и будет залогом процветания и свободного развития братского для нас народа. С большой сердечной болью воспринимаем все, что сегодня угрожает Украине", - сказал он, выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации.

Кроме этого, патриарх уверен, что попытка вбить клин в отношения между братскими народами России и Украины получит свою оценку на суде мировой истории. "Циничным политтехнологам удалось вбить клин между жителями России и Малороссии, братскими, единоверными народами. Искренне убежден, что эта политика разжигания ненависти рано или поздно получит свою оценку на суде мировой истории и, безусловно, на суде божием", - добавил он.