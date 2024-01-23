Володин попросил депутатов Госдумы воздержаться от несвоевременных инициатив

Спикер утверждает, что надо обсуждать предложения, которые объединяют общество

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Представителям думских фракций, которые выступают с разными инициативами на фоне избирательной кампании, стоит воздержаться от несвоевременных предложений. Об этом в ходе пленарного заседания заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Коллеги, учитывая, что идет избирательная кампания, понятно, что лидеры фракций, представители фракций выступают с разными инициативами. Мы с вами изначально договорились, Государственная дума - место, где мы можем обсуждать любые инициативы, любые предложения, самые разные. Но хотелось бы попросить представителей фракций, тех, кто участвует в избирательных кампаниях, надо учитывать время, в котором мы живем. Есть инициативы и предложения, которые абсолютно несвоевременны", - сказал он.

Володин отметил, что надо обсуждать предложения, которые объединяют общество.

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