Путин пригласил президента Египта ас-Сиси посетить саммит БРИКС

Саммит пройдет в Казани в октябре

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в работе саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

"Ждем вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года", - обратился Путин к своему коллеге, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС "Эль-Дабаа".

Путин обратил внимание на то, что новые, перспективные возможности для наращивания плодотворного сотрудничества открываются в связи со вступлением Египта в БРИКС. Он напомнил, что Россия с самого начала искренне поддержала желание египетской стороны стать полноправным членом этого объединения. "В ходе российского председательства в БРИКС в текущем году мы постараемся сделать все возможное, чтобы Египет эффективно встроился в работу объединения. Нами запланировано проведение более 200 мероприятий по линии БРИКС, и мы рассчитываем, что египетские представители примут в них самое деятельное участие", - рассказал Путин.