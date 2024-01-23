Посол РФ в Израиле: Россия продолжит добиваться освобождения всех удерживаемых в Газе

Анатолий Викторов принял россиянок Ирину Татти и Елену Труфанову, освобожденных из анклава в ноябре 2023 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 января. /ТАСС/. Россия продолжит прикладывать целенаправленные усилия для освобождения всех удерживаемых радикалами в секторе Газа лиц. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в ходе встречи в Тель-Авиве с освобожденными из анклава в ноябре 2023 года гражданками России и Израиля Ириной Татти и Еленой Труфановой, сообщили в диппредставительстве.

"23 января посол России в Израиле Анатолий Викторов принял гражданок Российской Федерации Ирину Татти и Елену Труфанову, освобожденных из сектора Газа в ноябре 2023 года при активном содействии российской стороны, - говорится в сообщении. - Викторов подчеркнул, что Российская Федерация будет и впредь добиваться освобождения всех удерживаемых в секторе Газа израильтян, в том числе наших соотечественников, и продолжит целенаправленные усилия на данном направлении". В посольстве добавили, что "Татти и Труфанова выразили благодарность российскому руководству и дипломатам за последовательную работу и обратились с просьбой продолжить оказывать содействие в возвращении из сектора Газа члена их семьи Александра Труфанова".